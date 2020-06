Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 2 giugno 2020: Su Rai 1 Non mollare mai-Storie tricolori, Su Canale 5 La cattedrale del mare

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 2 giugno 2020.

Cosa c’è stasera? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 2 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone l’evento “Non mollare mai-Storie tricolori”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Prima di lunedì”: due amici distruggono la macchina d’epoca di un miliardario malavitoso e per saldare il debito, saranno costretti a consegnare un pacco molto particolare. In seconda serata, il film “L’estate addosso”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Il villaggio dei dannati”.

Su Canale 5 va in onda la terza puntata della fiction “La cattedrale del mare”: dopo il salvataggio di due bambini, Arnau riceve come ricompensa una nuova carriera remunerativa. A seguire, la serie tv “Manifest”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita dal cartone animato “American Dad”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Di Martedì”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Casino Royale”: promosso “doppio O”, James Bond si mette sulle tracce di alcuni finanzieri che riciclano il denaro sporco proveniente dalle casse dei dittatori di mezzo mondo. Le ricerche lo portano dapprima ai Caraibi, poi in Montenegro, dove partecipa a una partita a poker milionaria. Obiettivo: sbancare Le Chiffre, una delle pedine principali nello scacchiere del terrorismo globale.

Maria Rita Gagliardi

