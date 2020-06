Trovata senza vita nel suo appartamento Laura Siani, sostituto procuratore: aveva 44 anni

Potrebbe essersi tolta la vita.

Il sostituto procuratore Laura Siani, 44 anni, in servizio alla Procura di Lecco dalla scorsa primavera (in prcedenza era stata in servizio a Lodi e a Palermo) è stata trovata in casa senza vita e secondo quanto riportato: “In base ai primi rilievi, l’ipotesi più plausibile con le circostanze, sembra essere quella di un gesto volontario”.

Sul posto i Carabinieri di Lecco ed una Volante della Questura: sono ancora in corso le indagini per risalire alle esatte modalità e ai motivi che avrebbero spinto Siani all’estremo gesto.

Le forze dell’ordine sarebbero giunte dopo essere state avvertite da un vicino di casa.

Chi era Laura Siani, sostituto procuratore

Laura Siani era originale di Mandello del Lario, cittadina in provincia di Lecco (di cui il fratello è stato primo cittadino).

Il padre era il noto musicista (conosciuto anche come intrattenitore televisivo e radiofonico) Dino Siani, scomparso nel 2017.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!