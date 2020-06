Twitter, Trump scatenato tra vaccino imminente e attacco al governatore italoamericano di NY (con riferimento al Padrino)

E’ uno di quei momenti in cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è davvero scatenato su Twitter.

Tra primarie, commenti legati alle proteste e qualche parola dedicata al coronavirus, Trump è tutto un cinguettare.

Ma partiamo proprio dai commenti di come sono state gestite le proteste.

Da un lato, i complimenti alla gestione di Washington e di Minneapolis:

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Dall’altro lato, l’attacco ai fratelli Cuomo (Andrew Cuomo, governatore di New York, accusato di aver fatto devastare NY; e il giornalista Cnn Chris Cuomo, preso in giro per avere un crollo negli ascolti. Da notare la finezza di aver chiamato Chris con il nome di “Fredo”, come il meno brillante dei fratelli Corleone. Un riferimento di ottimo gusto – quando ci si riferisce a degli italoamericani):

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Quindi, venendo al coronavirus, una battuta sul vaccino (che sarebbe in dirittura d’arrivo) e sulla possibile cura:

Vaccines are coming along really well. Likewise therapeutics. Moving faster than anticipated. Good news ahead (in many ways)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

