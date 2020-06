Chi è Martina Beltrami, concorrente di Amici 19: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Martina Beltrami, ex concorrenti di “Amici 19”.

Esce il prossimo 12 giugno “Luci Accese”, primo singolo ufficiale, dopo la sua partecipazione ad “Amici 19”, della cantante Martina Beltrami. Ecco qualche cenno biografico sulla giovane artista.

Biografia e curiosità su Martina Beltrami

Martina Beltrami è nata a Rivoli, il 16 ottobre 2000. Ha un fratello a cui è molto legata e fin da piccola coltiva la sua passione per la musica, Alle scuole medie, infatti, sceglie una sezione musicale. Grazie alla sua passione per la musica, sviluppa l’orecchio assoluto. Riesce, quindi, ad identificare una nota anche solo dopo averla sentita una volta. Il fratello la iscrive ai casting di “Amici 19”.

Cantautrice, pur avendo solo 20 anni, ha già scritto due inediti, “Se ti va” e “Cara me”. Entra a far parte della scuola di “Amici 19”, nella squadra di Gaia. Durante la sua permanenza nella scuola, il suo carattere forte e volitivo l’ha portata spesso a scontrarsi con gli altri compagni.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata e dichiaratamente omosessuale. A tal proposito, ha dichiarato:

“A che età ho fatto coming out? 16/17, anche se in realtà l’ho spiegato solo alla mia mamma. Tutte le altre persone l’hanno capito, non ho mai dovuto fare qualche discorso in particolare”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!