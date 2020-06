Chi è Trinity Rodman, la figlia calciatrice della leggenda NBA Dennis?

Dennis Rodman, ex stella della NBA, ha mandato un messaggio via social ad Andrea Petagna, centravanti di proprietà del Napoli.

Un messaggio presto diventato virale, per i contenuti dello stesso: chiedendosi come mai Petagna venga chiamato il “bulldozer”, approfitta dell’occasione per introdurre la figlia Trinity.

Un ottimo modo per fare marketing, non c’è dubbio.

Chi è Trinity Rodman, la figlia calciatrice di Dennis Rodman?

Se in Italia non s’era sentito parlare di Trinity Rodman fino ad oggi – o quasi – lo stesso non si può dire degli Stati Uniti.

Innanzitutto perché il padre è una leggenda, quindi perché Trinity ha un discreto seguito social (circa 23mila follower su Instagram, 512 iscritti al canale YouTube che siamo certi crescerà con questa spinta di notorietà) e perché comunque si è parlato abbastanza di lei in ambito calcistico.

Già nel giro delle nazionali giovanili, Trinity è nata nel 2001.

Ha un fratello ed una sorella, Alexis e DJ (DJ gioca a basket nei Washington State Cougars – dove la sorella gioca a calcio).

E’ alta circa un metro e settanta e gioca nel ruolo di attaccante – da qui il perché del paragone con Petagna.

Non abbiamo notizie circa il suo stato civile ma sappiamo che ha davanti a sé un grande futuro nel calcio.

E che questo video le apra le porte al calcio europeo?

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!