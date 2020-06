Coronavirus, Jennifer Aniston: una sua foto senza veli finisce all’asta per raccogliere fondi – VIDEO

Jennifer Aniston, per dare il suo contributo durante l’emergenza Coronavirus, ha tirato fuori un nudo che risale a 25 anni fa. In realtà non è stata proprio l’attrice a tirarlo fuori ma Mark Selinger, il fotografo che l’aveva fotografata senza veli, ha messo all’asta lo scatto.

L’attrice ha postato la foto sul suo profilo Instagram e ha ringraziato Selinger per averle permesso di far parte della sua iniziativa, lasciando quindi intendere che la appoggia.

Nello scatto l’attrice non mostra nulla, è nuda ma non lascia intravedere niente. Le gambe sono incrociate, il ginocchio piegato per coprire il seno, lo sguardo non è malizioso. Lo scatto di Selinger non è né volgare né erotica.

Il fotografo ha messo la foto della Aniston all’asta insieme ad altri 24 ritratti con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare chi non ha una copertura sanitaria negli Stati Uniti per affrontare l’emergenza Coronavirus.