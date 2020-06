Maddie McCann, un carcerato in Germania collegato alla scomparsa? L’ipotesi di Chi l’ha visto?

Abbiamo scritto in più occasioni delle parole della veggente Fia Johansson, secondo cui Maddie McCann sarebbe ancora viva e sarebbe stata adottata da una coppia tedesca (e non saprebbe nulla del rapimento, anche se in questo periodo di lockdown avrebbe avuto dei sogni in tal senso).

A distanza di quasi 14 anni dalla scomparsa di Maddie McCann dal resort di Praia da Luz in cui stava passando una vacanza con i genitori, potrebbe esserci una clamorosa svolta.

E sarebbe una svolta legata in qualche forma proprio alla Germania.

Secondo quanto rivelato stasera durante la puntata di ‘Chi l’ha visto?’, ci sarebbe un uomo tedesco attualmente in carcere potrebbe essere legato alla vicenda della scomparsa di Maddie McCann.

Si tratterebbe di un uomo tedesco che ha già avuto problemi con la giustizia per pedofilia.

All’epoca della scomparsa della piccola Maddie, viveva in Portogallo.

Seguiranno eventuali aggiornamenti su questo nuovo clamoroso colpo di scena.

