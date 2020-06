Pecora partorisce agnello con due teste e tre orecchie. Il video fa il giro del web

Una pecora ha dato alla luce un agnello con due teste e tre orecchie.

L’agnello è sopravvissuto pochi giorni prima di morire in un laboratorio universitario. L’animale è nato in una fattoria nella zona di Colonia La Alianza del comune di Coronel Belisle, nella provincia di Rio Negro, nell’Argentina centrale.

In un video che gira sul web si nota l’agnello in condizioni molto precarie. Il contadino Juan Carlos Sarasola, che possiede circa 50 pecore, ha raccontato la nascita dell’agnello ai media locali. In un primo momento, durante il parto, gli agricoltori hanno pensato a due gemelli.

Juan ha chiesto aiuto a un lavoratore che ha inserito le mani nell’utero della pecora per verificare le condizioni dell’animale. L’operaio ha quindi riferito al proprietario che l’agnello aveva due teste e tre orecchie. “Quando mi ha detto così ho pensato fosse impazzito”, ha detto l’agricoltore ai media locali.

Il povero agnellino è morto dopo quattro giorni

Come riportato dal Daily Star Online, l’animale è sopravvissuto per qualche giorno. Non era in grado di alzarsi, probabilmente perchè le due teste erano troppo pesanti.

L’agricoltore e sua moglie hanno contattato i professori della Veterinary Hospital School dell’Università di Rio Negro che hanno prelevato l’animale per analizzarlo. Purtroppo l’agnellino è deceduto dopo 4 giorni. Non è chiaro cosa abbia causato la malformazione.

