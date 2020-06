Spaventoso schianto tra moto, una famiglia spezzata: morti padre e figlia 11enne

Il papà e la figlia di 11 anni sono deceduti sul colpo in un drammatico incidente stradale avvenuto nel vicentino. Lievi ferite per l’altro motociclista

Un papà e la figlia di soli 11 anni, morti insieme in un terribile incidente stradale. È drammatico il bilancio del sinistro avvenuto sulla provinciale Cadorna in direzione Cima Grappa, nel comune di Romano d’Ezzelino (Vicenza); secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bassano del Grappa, al lavoro sin dalle ore successive all’incidente avvenuto il 1 giugno, due moto sono andate a scontrarsi frontalmente all’uscita da una curva. Su uno dei due motocicli, di grossa cilindrata, viaggiavano Filippo Bonin, 48 ani e la figlia Gloria, di soli 11 anni. La ragazzina, sbalzata a terra nello schianto, è deceduta sul colpo e così il padre; l’intervento dei sanitari del 118 a nulla è servito e i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il loro decesso. Le due ambulanze arrivate da Bassano del Grappa e da Crespano del Grappa (Treviso) hanno dunque trasportato i loro corpi senza vita. L’uomo alla guida dell’altra moto ha riportato invece lievi ferite. Sul posto è giunto anche un elicottero di Treviso Emergenza, poi rientrato alla base. Per alcune ore il tratto stradale è stato chiuso alla circolazione, così da consentire alle forze dell’ordine di effettuare i necessari rilievi.

Il dolore della moglie di Filippo e madre di Gloria

“Ancora non posso credere a quello che è successo, ora la mia famiglia è dimezzata, da quattro siamo rimasti in due. Mi sembra di vivere in un incubo dal quale spero soltanto di potermi svegliare il prima possibile”. Lo ha dichiarato Roberta Pastore, la moglie di Filippo e madre di Gloria, come riportato da Il Giornale di Vicenza. La famiglia viveva a Molina di Malo, al confine con Thiene, insieme a Morgan, 18enne.

