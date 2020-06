Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 3 giugno 2020: su Raiuno Nerò a metà, su Canale 5 Tu Si Que Vales

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 3 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 3 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata della fiction, in replica, “Nero a metà”: una giovane donna viene ritrovata nuda sulla riva del Tevere. Per Carlo e Malik, il caso non sembra essere di facile risoluzione. Intanto, emergono nuovi dettagli sul caso Bosca. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “La signora di Purity Falls”: dopo la morte improvvisa del marito, Nicole e i figli, Jason di 18 anni e Justine di 16, si trasferiscono a Purity Falls. Qui conoscono Courtney McQueen, un’imprenditrice di successo, simpatica e pericolosa. In seconda serata, il film “Passione senza regole”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Vendetta-Una storia d’amore”: a mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un procuratore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia ad indagare. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dalla rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “King Kong”: il regista indipendente Carl Denham tenta di risollevare le sue sorti, girando un documentario nella sconosciuta Skull Island, al largo di Sumatra. Parte per la spedizione accompagnato dall’attrice Ann Darrow e dal drammaturgo Jack Driscoll. Giunti a destinazione, il gruppo si imbatte in tribù selvagge, animali preistorici, ma soprattutto in un enorme gorilla, King Kong, il quale sembra avere, però, un feeling particolare con la bella Ann. A seguire, il film “Animal-Il segreto della foresta”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide” , seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il reality “Cambio moglie”.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 3 giugno 2020

Rai 1

21:20 Nero a metà

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 La signora di Purity Falls (film)

23:30 Passione senza regole (film)

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Vendetta-Una storia d’amore

23:30 Confessione reporter

Canale 5

21:20 Tu Si Que Vales

00:30 X Style

Italia 1

21:20 King Kong (film)

23:30 Animal-Il segreto della foresta (film)

La 7

21:20 Atlantide

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!