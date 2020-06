Chi è Can Yaman, attore turco: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Can Yaman, attore turco.

Abbiamo scritto dell’attore turco Can Yaman, protagonista della soap opera “Bitter Sweet”, in occasione della sua ospitata a “Live Non è La D’Urso”.

Ne riscriviamo quest’oggi, con l’hashtag #BayYanlışFOXta che impazza su Twitter (tanto quello italiano quanto quello mondiale), in vista del lancio di una nuova serie – Bay Yanlış – che lo vedrà protagonista a fianco di Özge Gürel.

Ecco, per voi qualche cenno biografico su di lui.

Can Yaman è nato ad Istanbul, l’8 novembre 1989. E’ figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul dove fu notato per essere uno degli studenti più promettenti. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe nel 2012 e subito dopo ha iniziato a lavorare come avvocato. Dopo sei mesi, ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Parla correttamente quattro lingue: turco, italiano, tedesco e inglese.

La sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017, con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Nel 2018, invece, ha interpretato il ruolo di Can Divit, nella serie “Erkenci Kuş”. Nello stesso anno, Desa, azienda turca, ha creato una linea di abbigliamento in collaborazione con l’attore. Gli abiti di questa collezione sono stati utilizzati nella serie “Erkenci Kuş” dallo stesso Can Yaman.

Can Yaman è fidanzato?

L’ultima fidanzata ufficiale di Can è stata Bestemsu Ozdemir, una modella brasiliana. Attualmente sembra essere legato ad un’altra modella, Demet Ozdemir, relazione, però, mai confermata.

Una caratteristica dell’attore, infatti, è quella che lo vuole molto propenso a mantenere la propria vita privata – per l’appunto – privata.

Da segnalare come sul suo account Instagram (aperto nel 2014 – dove attualmente ha oltre 6 milioni di follower) l’attore posti spesso foto in compagnia della succitata Özge Gürel. Foto anche fuori dal set, che hanno fatto spesso pensare che Can Yaman e Özge Gürel stanno assiem.

In realtà, la attrice è felicemente fidanzata da tempo con Serkan Cayoglu, altro attore conosciuto sul set di Cherry Season.

(Articolo pubblicato il 23 febbraio 2020 da Maria Rita Gagliardi, aggiornato da R.D.V. il 4 giugno 2020).

