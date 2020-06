Chi è Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso: biografia e curiosità

Cenni biografici su Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso.

Questa sera, Tommaso Paradiso sarà protagonista de “L’intervista”, programma condotto da Maurizio Costanzo, in seconda serata, su Canale 5. Il cantante, ex leader dei The Giornalisti, tra le tante cose, parlerà del rapporto con la fidanzata Carolina Sansoni. Ecco qualche cenno biografico su di lei.

Carolina Sansoni è una giovane imprenditrice, esperta di moda, marketing e pubblicità. Ha studiato Fashion Business all’”Istituto Marangoni” di Londra ed ha completato gli studi con un Master in International Business all’”Hult International”, spostandosi fra Londra e New York. Ha una grande passione per la moda e ha lavorato con molti brand e stilisti, fra cui Stella McCartney, Tom Ford e KPMG.

Per quanto riguarda la sua professione, la ragazza si è occupata della pubblicità di GreatBusAdv per il mercato inglese ed ha fondato insieme ad un’amica una startup che si chiama Denoise, una e-commerce di moda in cui vengono venduti e pubblicizzati i lavori di giovani stiliste.

A Maurizio Costanzo, Paradiso ha raccontato di essere molto innamorato di Carolina e di sognare di formare con lei una famiglia numerosa:

“Vorrei 12 figli… Io vorrei fare tanto il padre… Non vedo l’ora che capiti”.

Maria Rita Gagliardi

