Intero villaggio inghiottito dall’acqua a causa di una frana: le terrificanti immagini -VIDEO

Un intero villaggio norvegese è stato letteralmente inghiottito dal mare dopo che una frana ha fatto staccare il tratto di terra sul quale era edificato.

Le immagini di un disastro naturale avvenuto nei pressi del villaggio di Alta, in Norvegia, stanno facendo il giro del mondo. Il video della frana che ha letteralmente annientato le abitazioni della zona è stato filmato da uno dei residenti, Jan Egil Bakkeby, il quale ha notato un’enorme crepa sul pendio accanto la sua baita ed ha immediatamente abbandonato la residenza per mettersi in salvo. Pochi istanti dopo aver raggiunto la collina, il rumore del terreno che si staccava ha attirato la sua attenzione.

Com’è possibile vedere dalle immagini messe su internet, l’intera zona si è staccata dal resto della terraferma e si è inabissata inesorabilmente nel mare circostante. La violenza dell’acqua ha staccato la baita più vicina alla costa dalle fondamenta e lo stesso destino ha subito un rifugio poco distante. Nel giro di poco tempo tutto il villaggio è scomparso sotto il livello del mare.

Frana terrificante fa scomparire un villaggio in Norvegia: miracolosamente nessuno si è ferito

Al vedere le immagini è impensabile che nessuno dei residenti sia rimasto ferito e ucciso, ma evidentemente i segni di cedimento del terreno erano ben visibili e udibili e gli abitanti hanno fatto in tempo a lasciare le abitazioni prima che venissero inghiottite dall’acqua. L’unico ad essere stato trascinato in mare è stato un cane che è stato prontamente salvato dai soccorsi grazie all’intervento di un elicottero. Anche il video del salvataggio del cane è diventato virale e si può vedere distintamente il cucciolo che scodinzola festante davanti ai suoi salvatori per la riconoscenza.

La frana è stata causata dal maltempo degli ultimi giorni. In Norvegia infatti ci sono state piogge battenti che hanno smosso il terreno delle colline. Il piccolo villaggio coinvolto era stato costruito su un terreno d’argilla che è si è sfaldata a causa della troppa pioggia.

