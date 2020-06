New Amsterdam 2, prima puntata della seconda parte di stagione: Max Goodwin ed Helen Sharpe in ostaggio

Le anticipazioni della prima puntata della seconda parte della seconda stagione di “New Amsterdam”

Va in onda, a partire da questa sera, in prima serata su Canale 5, la seconda parte della seconda stagione di “New Amsterdam”, il medical drama che ha per protagonista Ryan Eggold, nei panni del Dr. Max Goodwin. Che cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco, per voi, le anticipazioni.

Le vicissitudini di “New Amsterdam” riprendono esattamente da dove si erano interrotte lo scorso 28 gennaio, ossia alla rivolta delle detenute del Rikers. Le donne, trasferite in ospedale, tenteranno una evasione mettendo in pericolo il reparto. Max Goodwin ed Helen Sharpe si faranno avanti, nel tentativo di fermarle e metteranno a rischio le loro stesse vite. Intanto, Lauren Bloom è ancora alle prese con il dolore alla gamba che non può contrastare con antidolorifici, da cui ha sviluppato dipendenza. Floyd Reynolds non ha ancora ben chiare le idee sulla scelta di trasferirsi a San Francisco da Eve. Infine, il dottor Goodwin farà un piacevole incontro in sala d’attesa, imbattendosi in Alice, che riserverà, forse, interessanti sviluppi.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con “New Amsterdam”.

Maria Rita Gagliardi

