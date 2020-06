Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 4 giugno 2020: su Raiuno Che Dio ci aiuti 5, su Canale 5 New Amsterdam

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 5 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 5 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “Che Dio ci aiuti 5”: mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il suo ritorno Azzurra annuncia un grande progetto. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”: Ray Breslin, l’uomo in grado di fuggire dalle prigioni più dotate di sistemi di sicurezza a prova di evasione, è ora a capo di un team che si occupa della stessa materia. Il suo agente più abile, Shu Ren, è finito insieme a quello che considera, un fratello in una prigione denominata Ade, da cui sembra davvero impossibile fuggire. Le sue coordinate cambiano costantemente e tutto ruota attorno a un’arena dove vengono convocati i prigionieri per combattere tra loro. In seconda serata, il film “Killing Season”.

Su Rai 3 va in onda il film “Opera senza autore”: il film racconta tre epoche di storia tedesca, attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l’ambiguo Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un terribile crimine commesso da Seeband decenni prima. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Dritto e rovescio”. A seguire, il film “Liberate mio marito”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie tv “New Amsterdam”: le detenute di Rikers riescono a eludere la sorveglianza e una di loro, Suzan, vestita da infermiera, riesce a introdursi nella sala operatoria di Reynolds per uccidere Fran, una compagna di carcere divenuta collaboratrice di giustizia. La donna non riesce nel suo intento, ma nella colluttazione che ne nasce, Reynolds si procura una ferita da taglio al fianco. Nel frattempo, è scattato il codice Silver, che impone a chiunque si trovi nell’edificio di entrare nella prima stanza disponibile e rimanervi barricato fino al cessato allarme. Gli unici a circolare liberi, per poter coadiuvare le forze dell’ordine, sono Max e Sharpe, che cadranno ostaggio di Jackie, la mente dell’operazione, la quale li costringerà a portarla in chirurgia per terminare il lavoro che Suzan ha lasciato incompiuto, ossia uccidere Fran. In seconda serata, nuovo appuntamento con “L’intervista” di Maurizio Costanzo.

Su Italia 1 va in onda il film “Il cosmo sul comò”: i bizzarri insegnamenti di un maestro orientale ai due discepoli fanno da cornice a quattro episodi in cui Aldo, Giovanni e Giacomo vivono stravaganti peripezie. Una volta sono amici alle prese con il desiderio di paternità di uno di loro; quindi organizzano la partenza per le vacanze, in un crescendo di equivoci e imprevisti. Sono poi protagonisti della vita naÏf di una parrocchia di periferia; infine, diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca, trasmigrando da un quadro all’altro. Subito dopo, il film “La leggenda di Al, John e Jack”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Sole cuore amore”: la splendida amicizia tra le trentenni Eli e Vale, diverse per carattere e stile di vita, ma legate come sorelle.

Maria Rita Gagliardi

