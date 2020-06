La storia di Fabbriche di Careggine: villaggio medievale che riemergerà dall’acqua nel 2021

E’ stato da poco annunciato che nel 2021 il borgo medievale toscano Fabbriche di Careggine riemergerà dall’acqua e sarà visitabile, scopriamone la storia.

La nostra terra è ricca di storia e di scorci architettonici e paesaggistici che ci invidiano in ogni parte del mondo. A rendere unica l’Italia non ci sono solamente le grandi città come Roma, Firenze e Venezia (solo per citarne alcune), ma anche piccoli borghi che narrano di una vita florida anche distante dai centri più grandi. La disgregazione dell’impero romano prima e la formazione dei Comuni nel medioevo, non ha solo comportato una grande differenziazione socio culturale tra le varie regioni dello Stivale, ma anche alla formazione di una storia e di un architettura molto ricca e varia.

Ogni anfratto dell’Italia potrebbe celare meraviglie sconosciute ai più. Lo sanno bene i campani che con il passare del tempo scoprono nuovi resti della fascinosa Pompei. Lo sanno i romani, sotto le cui strade già colme di meraviglie vengono ancora scoperti reperti storici importanti. Anche la Toscana non è da meno in quanto a reperti architettonici ed uno dei più particolari si trova in provincia di Lucca, nei pressi di Vagli di sotto.

La storia di Fabbriche di Careggine

Di recente vi abbiamo parlato di Curon Venosta, paesino di epoca romana sommerso dall’acqua da quando è stata costruita una diga. Molto simile è la storia di Fabbriche di Careggine e del lago artificiale Vagli. La cittadina è stata costituita nel Medioevo (nel XIII secolo) da un gruppo di fabbri lombardi che estraeva e lavorava il ferro estratto dal monte Tambura. Proprio la bravura di questi artigiani rese nota la cittadina nel periodo medievale.

Il borgo medievale è diventato un paese fantasma nel 1953, quando è stata costruita la diga di sul torrente Edron ed è stato sommerso dall’acqua. Il lago è di proprietà dell’Enel e viene svuotato periodicamente per operazioni di pulizia e manutenzione. Durante questa fase il borgo medievale, perfettamente conservato, riemerge in tutto il suo splendore. L’ultima occasione in cui è stato possibile ammirarlo è stato nel 1994. Di recente è stato annunciato che l’anno prossimo Fabbriche di Careggine riemergerà un’altra volta.

Ad annunciare l’evento è stata Lorenza Giorgi, figlia dell’ex sindaco di Vagli di Sotto, che in un post Facebook ha scritto: “Nel 2021 dall’acqua riaffioreranno le vecchie rovine di Fabbriche di Careggine e la venuta alla luce del paese sommerso sarà definitiva”. La notizia è stata confermata anche dall’Enel sul proprio sito. Dunque a partire dal prossimo anno sarà possibile per tutti visitarlo.

