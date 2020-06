Abusa di tre figli minorenni per sei anni: scoperte agghiaccianti sul papà orco

Un uomo ha abusato dei suoi figli per molti anni finchè non sono stati trasferiti in una comunità protetta. L’orco 51enne è stato arrestato

Per anni ha abusato sessualmente di tutti i suoi figli, minorenni, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Sono raccapriccianti i dettagli legati alla vicenda di abusi e violenze domestiche che arriva da Marsala, nel Trapanese, perpetrati sin dal 2012 da un uomo nei confronti di tre dei suoi quattro figli, tutti di età inferiore ai 14 anni. L’orco ha 51 anni e per almeno sei anni avrebbe abusato di loro con regolarità, come emerso nel corso delle indagini che si sono concentrate non solo sul padre ma anche sulla madre dei bambini.

Indagata anche la madre dei quattro bambini

L’uomo nel frattempo è stato arrestato dai carabinieri di Marsala con prove schiaccianti a suo carico scoperte dagli investigatori. I primi accertamenti sono stati avviati a seguito di alcune segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine nel 2018 e come prima prima conseguenza tutti e quattro i minorenni sono stati trasferiti in una comunità protetta mettendo fine alle violenze. Gli inquirenti sono però al lavoro per capire se vi sia stato un coinvolgimento anche della madre dei bimbi. Come sottolineato dagli investigatori ciò che è venuto alla luce dalle indagini è stata una condizione di estremo disagio morale, sociale ed economico dell’intera famiglia. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale continuata è stata emessa, dal gip di Marsala, nei confronti del 51enne.

