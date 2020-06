Chi sono Mauro Lamantia, Giovanni Toscano ed Irene Vetere, protagonisti del film Notti Magiche: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Mauro Lamantia, Giovanni Toscano ed Irene Vetere, protagonisti del film “Notti magiche”.

Va in onda questa sera, in prima serata su Raitre, il film “Notti magiche”. La pellicola, diretta da Paolo Virzì, è ambientata in Italia, durante i Mondiali del ’90. La notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri. Protagonisti del film sono i giovani attori Mauro Lamantia, Giovanni Toscano ed Irene Vetere. Ecco qualche cenno biografico su di loro.

Biografia e curiosità su Mauro Lamantia, Giovanni Toscano ed Irene Vetere

Mauro Lamantia è nato a Palermo, l’11 febbraio 1990. Trascorre l’infanzia ed adolescenza con i genitori ad Enna, dove ha anche le sue primissime esperienze nel mondo della recitazione, da quando ha scoperto che da grande avrebbe voluto fare l’attore. Durante gli anni del liceo, decide di cominciare a studiare sempre più assiduamente anche per perfezionare le sue doti attoriali fino a quando, nel 2011, dopo essersi trasferito a Milano per inseguire il suo sogno, si diploma presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Per via del suo lavoro, inoltre, è costretto a spostarsi spesso e da Milano ha deciso di trasferirsi a Roma, dove risiede anche per praticità di quando si deve recare sui set cinematografici. Per quanto riguarda la sua vita privata, non conosciamo moltissimi aspetti. Sul suo profilo Instagram, molto seguito, non ci sono foto che lasciano trapelare quale sia il suo attuale status sentimentale.

Giovanni Toscano è nato a Pisa, nel 1996. Ha sempre avuto la passione per il mondo della recitazione, tanto che alternava le lezioni a quelle con lo studio del liceo classico e subito dopo il diploma ha scelto la sua strada. Per realizzare il suo sogno di diventare attore, ha deciso di frequentare l’Accademia di recitazione Oltrarno di Firenze, sotto la direzione di Pierfrancesco Favino. Di quell’esperienza, ricorda che sono stati anni intensi, che lo hanno fatto crescere molto dal punto di vista professionale. Per quanto riguarda la vita privata, non sappiamo molto, dato che Giovanni possiede soltanto un account Facebook. L’unica cosa che sappiamo è che il ragazzo, come da lui dichiarato in una intervista, sia fidanzato

Irene Vetere è nata a Roma, nel 2000. Sin dall’età di otto anni, sognava di diventare un’attrice. Un giorno, l’attore Bernardo Casertano si presentò nella sua scuola per un corso di teatro e le affidò la parte della regina di Biancaneve. Da quel momento,

ha deciso di prendere lezioni di recitazione, fino a quando non fu proprio lo stesso Casertano a ricontattarla per chiederle se fosse interessata a sostenere qualche casting. La primissima volta che ha messo piede su un set è stato quando è stata scelta per entrare a far parte della fiction di Raiuno, “Don Matteo 10”. Il primo ruolo da protagonista, invece, è arrivato nella pellicola “Zeta”, diretta da Cosimo Alemà. Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

