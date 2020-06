Cotto e Mangiato, ricetta 5 Giugno: cheesecake al limone

Ultima ricetta per questa settimana. Stavolta Tessa prepara un dolce ed è la cheescake a limone. Vediamo come si fa.

La ricetta

Gli ingredienti del dolce sono:

16 grammi di gelatina

300 grammi di zucchero a velo

250 grammi di biscotti secchi

1 limone

250 grammi di panna fresca

150 grammi di latte

150 grammi di burro

250 grammi di mascarpone

150 ml di acqua

Procedimento

Sbriciolare i biscotti, bagnare con del burro fuso e adagiare in una terrina (o ruoto con cerniera) poi mettere in frigo per almeno mezz’ora. Intanto bisogna mischiare insieme tutti i latticini ad eccezione del latte che va messo sul fuoco nel pentolino con parte della gelatina. Dopo aver aggiunto anche il latte al composto aggiungere lo zucchero a velo e mixare tutto. Poi versare sui biscotti e mettere in frigo per almeno 4 ore.

Nel frattempo preparare il succo di limone da versare sopra la crema. In un pentolino mettere acqua gelatina secca e succo di limone con l’aggiunta di una scorza per profumo. Fare cuocere, portare ad ebollizione e togliere dal fuoco. Quando sarà fredda versare sulla crema guarnire e servire

