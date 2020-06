Follia sul treno: un uomo e una donna litigano per la mascherina e quasi vengono alle mani – VIDEO

Sono scene quantomeno censurabili, quelle riprese da un passeggero di un treno che (supponiamo dagli accenti) si trovava a percorrere il centro Italia.

Nel video (che conta quasi tre milioni em mezzo di view) è possibile vedere una donna litigare con un uomo, colpevole di parlare al telefono senza indossare la mascherina.

La donna si rivolge all’uomo con fare stizzito e – oltre a ripetergli in maniera spasmodica di mettersi la mascherina – lo aggredisce verbalmente: “Non me ne frega un c… che stai parlando al telefono, è da quando siamo partiti che stai facendo come c… ti pare, ci sono delle regole. Ti devi mettere la mascherina. Va indossata, sennò te ne vai aff… in macchina”.

Dal canto suo l’uomo reagisce e spintona via la donna, che gli si era fatta sotto.

A quanto pare le misure (da rispettare, sia chiaro) contro il coronavirus hanno dato un nuovo pretesto alla gente per discutere e litigare.

E dire che dovevamo uscirne migliori di prima.

