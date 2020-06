Kasia Smutniak su Instagram crea il filtro sulla vitiligine: “Omaggio alla bellezza della diversità” – VIDEO

Kasia Smutniak ha creato su Instagram un filtro della vitiligine, ecco cosa ha detto l’attrice

Un anno fa Kasia Smutniak ha svelato ai suoi tantissimi fan di essere affetta da vitiligine, si è messa a nudo e il suo gesto è stato apprezzato moltissimo.

La nota modella su Instagram ha deciso di creare un filtro che simula la vitiligine, lei stessa ha spiegato: “Un giorno ho pensato: ‘Esistono centinaia di filtri Insta che ti rendono più bello, più brutto, più gatto, più astronauta o più non so che cosa. … perché non fare un filtro di bellezza che ti fa vedere come saresti con la vitiligine’? E così mi sono messa al lavoro per realizzare il mio filtro di bellezza che ho chiamato #Beautyligo e sarei felice se lo provassimo tutti, in omaggio alla bellezza della diversità. Un tema che, vitiligine o no, mi sta molto a cuore.”

L’attrice ha aggiunto: “Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione. E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te. Oggi posso dire che la vicinanza delle tante persone con la mia stessa “particolarità” è stata preziosa per il mio percorso“.

La Smutniak pensa che accettare la propria diversità è fondamentale per amare se stessi, questo è il messaggio che vuole trasmettere con il suo filtro.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!