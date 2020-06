Salvini annuncia il tour in Campania. Ma nella foto alle sue spalle compare l’Etna

Matteo Salvini voleva evidentemente dare risalto alla sua visita a Napoli, ma l’immagine si è rivelata una vera e propria gaffe.

Sul profilo Facebook ufficiale del leader della Lega è infatti comparsa un’immagine che annunciava il tour in Campania di Salvini, partito proprio questa mattina. Tuttavia, non sono stati pochi i cittadini campani, specialmente i napoletani, che si sono accorti del madornale errore presente nella foto.

Alle spalle del numero uno del Carroccio non c’era infatti il Vesuvio, bensì l’Etna, che come noto non si trova in Campania, ma in Sicilia. L’immagine ha fatto il giro del web ed è stata presa di mira anche con molta ironia.

I leghisti non sono nuovi a gaffe di questo tipo

In molti hanno sottolineato come Matteo Salvini si sia “affezionato” da poco alle regioni del Sud, e probabilmente deve ancora studiarle meglio. Nel frattempo il team che gestisce i social dell’ex ministro dell’Interno si è accorto dell’errore e ha provveduto a sostituire la foto errata con quella giusta.

Ma ormai la frittata era fatta, come dimostrano le tante critiche comparse online riportate anche da “Il Riformista”. D’altronde non è nemmeno la prima volta che un esponente leghista è protagonista di gaffe di questo tipo: basti pensare alla ex candidata alla presidenza dell’Emilia Romagna, Lucia Bergonzoni, che promosse un evento a Bologna con sfondo la città di Ferrara.

