Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 5 giugno 2020: su Canale 5 la finale di Amici Speciali, su Raitre Notti magiche

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 5 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 5 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Tutti in piedi”: Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. E’ allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Sabbia rosso sangue”: alla a fine di una festa sulla spiaggia, Jule, una studentessa, viene trovata uccisa. Il principale indiziato è Sven, il figlio di Hella Christensen, un’ex agente di Polizia, già scossa per la recente separazione. In seconda serata, il film “I segreti non riposano in pace”.

Su Rai 3 va in onda il film “Notti magiche”: Italia ’90: la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”. A seguire, un episodio della serie “Il Commissario Schumann”.

Su Canale 5 va in onda la finale di “Amici Speciali”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “2 Fast 2 Fourious”: l’agente O’Connor ha perso il distintivo e ora deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine per riscattarsi. In seconda serata, il film “Repo Men”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Fratelli di Crozza”.

Maria Rita Gagliardi

