X Factor 2020: svelati i nomi dei primi due giudici della nuova edizione – VIDEO

Sono stati svelati i nomi dei primi due giudici dell’edizione 2020 di X Factor, ecco chi sono

La nuova edizione di X Factor dovrebbe andare in onda in autunno, Davide Maggio poche ore fa ha rivelato i nomi dei primi due giudici del talent, si tratta di Mika ed Emma Marrone.

Poche ore fa era stato annunciato che Alessandro Cattelan martedì prossimo a E poi c’è Cattelan avrebbe dovuto fare un importante annuncio sui nuovi giudici di X Factor 2020, Maggio lo ha però anticipato rivelando i primi due nomi.

Mika in passato ha già ricoperto il ruolo di giudice a X Factor nel 2012, era stato poi riconfermato per altre tre edizioni. Prima di martedì verranno svelati anche i nomi dei restanti giudici della nuova edizione? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

