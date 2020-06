Chi è Rym Saidi, Madre Natura di Ciao Darwin 7-La Ressurezione: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Rym Saidi, “Madre Natura” di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda, in replica, la terza puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. “Madre Natura” della puntata sarà Rym Saidi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla bellissima modella tunisina.

Rym Saidi è nata a Tunisi, il 21 giugno 1986. Ha iniziato la sua carriera come modella nel 2003, dopo aver vinto l’“Elite Model Look Tunisia”. Nel 2006, ha vinto la prima edizione del reality show arabo “MISSION FASHION” su LBC TV sotto la supervisione dello stilista libanese Elie Saab. Nel 2007, ha firmato un contratto con l’agenzia di modelle “MP Models”.

Biografia e curiosità su Rym Saidi

In Italia, è diventata popolare per essere stata il volto della campagna Wind con l’attore Giorgio Panariello e per la sua apparizione, come Madre Natura, a “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. In Tunisia, invece, ha partecipato a campagne per aiutare a promuovere l’industria del turismo del paese. Dal 2013 è anche il volto dell’agenzia di viaggi tunisina Traveltodo. Tuttavia, nel 2015 il suo futuro coinvolgimento con l’azienda e altre campagne turistiche, è stato messo in discussione per i commenti che ha fatto su una stazione radio dove ha ammesso di aver precedentemente impedito ai suoi amici di visitare la Tunisia a causa dell’attuale instabilità politica del paese e minacce alla sicurezza. Dichiarando quanto segue:

“Non possiamo invitare le persone in condizioni così pericolose … Non possiamo mettere a repentaglio la vita degli altri”.

La direzione generale di Traveltodo ha risposto affermando che le sue osservazioni erano inadeguate, poiché hanno minato la reputazione turistica della Tunisia e la sua immagine su scala internazionale.

Dal 2008, risiede a Milano. Ha anche studiato scienze economiche e matematica part-time. Il 16 luglio 2017, a Milano, ha sposato il conduttore televisivo libanese Wissam Breidy. La coppia si è incontrata nella quarta stagione della versione araba di “Ballando con le stelle”. L’8 settembre 2018, diventa mamma di Bella Maria.

Maria Rita Gagliardi

