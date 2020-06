Reunion cast Beautiful 30 anni dopo: com’erano e come sono oggi i protagonisti della soap opera

La reunion del cast di “Beautiful”, 30 anni dopo, a “Verissimo”. Com’erano e come sono oggi i protagonisti della soap opera e qualche cenno biografico su di loro.

Questo pomeriggio, “Verissimo”, programma del sabato pomeriggio di Canale 5, ospiterà la reunion dei volti storici di “Beautiful”, per festeggiare i 30 anni di programmazione in Italia. Katherine Kelly Lang, John McCook, Ron Moss e Susan Flannery, rispettivamente Brooke Logan, Eric Forrester, Ridge Forrester e Stephanie Forrester, attraverso un collegamento, condivideranno con il pubblico italiano aneddoti e curiosità sulla soap in onda su Canale 5 tutti i giorni, sin dal 4 giugno 1990. Ecco come sono oggi gli attori e qualche cenno biografico su di loro.

Biografia e curiosità sui protagonisti di “Beautiful”

Katherine Kelly Lang è nata a Los Angeles il 25 luglio 1961. Suo padre, Keith Wegeman, era un campione olimpico di sci; sua madre, Judith Lang, era un’attrice. Il nonno era Charles Lang, uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema americano. La sua prima apparizione accreditata per un film al cinema è stata in “Skatetown U.S.A”. Successivamente inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema e ottiene parti in diversi film, come l’horror “La promessa di Satana”, il family “Desperate Lives”, mentre nel 1986 è nel cast di “Jocks”. Contemporaneamente al cinema, si divide coi primi ruoli televisivi e nel 1984 interpreta una parte nel telefilm cult “Happy Days”, facendosi notare. Dopo aver interpretato altri piccoli ruoli in telefilm, entra nel cast fisso della terza stagione della serie tv HBO “Scuola di football”, nel ruolo di Annie. Dopo piccole parti in tv e ruoli al cinema, nel 1987 sostiene il provino per il ruolo di Caroline Spencer per “Beautiful”, inizialmente pensata per una breve durata. Non viene presa per il ruolo di Caroline, in compenso le viene offerta la parte di Brooke Logan. Il destino volle che dopo poco tempo, il pubblico si affezionò così tanto a Brooke, che divenne la protagonista ed eroina dello show, tanto che Caroline uscì di scena. Oltre a “Beautiful”, ha recitato in diversi altri film, ma a Brooke Logan deve la sua consacrazione di attrice. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposata due volte e ha tre figli. Dal primo matrimonio con Skott Snider, celebrato nel 1989 e dal quale ha divorziato nel 1995, sono nati Jeremy Skott (nel 1990) e Julian (1992); entrambi hanno recitato in “Beautiful” da piccoli, il primo nel ruolo di Rick Forrester e il secondo nel ruolo di Bridget, quando questi personaggi erano, nella finzione, appena nati. A maggio 1997, ha avuto una terza figlia, Zoe Katrina, dall’allora compagno Alex D’Andrea, regista italiano, che ha poi sposato nel luglio dello stesso anno. Nel 2012, dopo 15 anni di matrimonio, divorzia dal marito Alex D’Andrea, iniziando una violenta battaglia legale. Ha ottenuto la cittadinanza sammarinese. Nel 2018, diventa nonna di Zuma, figlia di Zoe Katrina.

John McCook è nato a Ventura, il 20 giugno 1944. Ha debuttato nella produzione teatrale del Long Beach State College ed ha lavorato a Disneyland, prima di diventare attore professionista. Ha avuto anche varie esperienze da cantante ed il suo CD di canzoni d’amore ha raggiunto la top 20 in molti paesi europei. Fin dal 1987, è un volto storico della soap opera “Beautiful”, nella quale interpreta Eric Forrester, fondatore dell’omonima casa di moda e marito di Stephanie. L’attore nella sua carriera, eccetto qualche film, ha recitato in telefilm e soap-opera, in ruoli di primo piano. Dal 1975 al 1980, ha interpretato Lance Prentiss, nella soap “Febbre d’amore” ed ha interpretato ruoli in “Love Boat”, “Tre cuori in affitto”, “Cuore e batticuore”, “Dynisty”, “La signora in giallo”, “Acapulco HEAT”, e molte altre serie. Nel 1965, ha recitato nel suo primo film “Nodo scorsoio” con Barry Sullivan. Per quanto riguarda la vita privata, dal 1962 al 1971 è stato sposato con Marilyn McPherson, dal 1972 al 1979 con la ballerina Juliet Prowse, con la quale ebbe il figlio Seth (nato nel 1972). Invece, dal 1980, è sposato con l’attrice Laurette Spang, da cui ha avuto i figli Jake Thomas (nato nel 1981), Rebecca Jeanne (nata nel 1983) e Molly Jane (nata nel 1990).

Ronn Moss, all’anagrafe Ronald Montague Moss, è nato a Los Angeles, il 4 marzo 1952. nizialmente attratto dalla musica, nel 1976 si unì come bassista ad altri tre musicisti con i quali formò il gruppo Player. L’impresario Robert Stigwood gli fece firmare un contratto con la sua RSO Records, per la quale nel 1978 incisero “Player” e “Danger Zone”. Nel 1977, arrivò il loro primo grande successo internazionale, “Baby Come Back”. Il singolo scalò le classifiche di mezzo mondo e arrivò al primo posto della Billboard Hot 100, restandoci per due settimane consecutive. In seguito, nel 1981, sotto l’etichetta Casablanca, produssero l’album “Room With a View”. Lasciati i Player, nel 1995 incise l’album “Electric Shadow” insieme a Peter Beckett, altro ex-membro della band. Nel 2002, incise il primo album come solista, “I’m Your Man”, cui fece seguito, tre anni dopo, “Uncovered”; il brano “It’s All About You” è stato trasmesso anche in radio in Italia. Nel 2013, dopo la riunione con i Player, è uscito l’album “Too Many Reasons”. Nel 1987, viene scelto per interpretare Ridge Forrester nella soap opera “Beautiful”. Nel 2012, a sorpresa, non rinnova il contratto con la soap abbandonando il ruolo di Ridge Forrester dopo 25 anni. L’attore ha girato la sua ultima puntata (la 6407) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda negli USA il mese successivo mentre in Italia la puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013. Abbandonata la soap ha continuato la sua carriera di attore ed ha partecipato, in Italia, a “Ballando con le stelle”. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato, dal gennaio 1990 a luglio 2002, con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck, da cui ha avuto due figlie: Creason Carbo (nata nel 1994) e Calle Modine (nata nel 1998). Dal settembre 2009, è sposato con la modella e attrice Devin Devasquez.

Susan Flannery è nata a New Jersey, il 31 luglio 1939. E’ nota principalmente per il ruolo di Stephanie Douglas Forrester in “Beautiful”, ruolo ricoperto ininterrottamente dal 1987 al 2012. Oltre alla storica soap opera, ha recitato in diversi film e serie tv, come “Il calabrone verde”, “Mannix”, “Thriller”, “Febbre d’amore”, e “Dallas”. E’ affetta da fibromialgia, malattia che l’ha costretta a lasciare “Beautiful”, a causa della stanchezza dovuta alle tante ore passate sul set. Per quanto riguarda la vita privata, è mamma di una figlia adottiva, Blaise, adottata nel 1987.

