Sondaggi politici, Lega sempre in calo. PD e M5S non recuperano, vola la Meloni

Matteo Salvini spera che tornando nelle piazze possa ricominciare a crescere anche il consenso per la Lega.

Sì, perchè negli ultimi mesi i sondaggi hanno visto un netto calo dei consensi per il Carroccio, che è precipitato dal 35/36% dello scorso agosto al 24/25% di oggi. L’ultimo dato di Euromedia Research conferma la Lega come primo partito del Paese, ma gli ex padani non andrebbero oltre il 25,3%.

Se la Lega piange, gli avversari non ridono. Il Partito Democratico non riesce ad approfittare di questa crisi di consensi del principale partito di opposizione: secondo il sondaggio di Euromedia Research i “dem” non arrivano nemmeno al 20%, fermandosi al 19,7% dei consensi, come riportato dalla testata Fanpage.

Vola la Meloni: Fratelli d’Italia al 13,7%

Peggio fa il Movimento 5 Stelle, che otterrebbe il 15,8% dei voti se ci si recasse oggi alle urne. Ormai i pentastellati sentono il fiato sul collo di Fratelli d’Italia, che è l’unico partito che continua a crescere vistosamente: Giorgia Meloni e soci sono al 13,7% dei consensi, e il trend sembra destinato a proseguire anche nelle prossime settimane.

Nello scontro tra Calenda e Renzi, sembra prevalere l’ex ministro sull’ex premier: la sua Azione pare sia riuscita a scavalcare Italia Viva, confermando l’ascesa delle ultime settimane (3,4% contro 3,2%). L’area di governo otterrebbe il 41,5% dei consensi, mentre il centrodestra è attestato al 47,5%, con Forza Italia al 7,8%.

