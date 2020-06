Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 6 giugno 2020: su Raiuno “Buon compleanno…Pippo”, su Canale 5 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 6 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 6 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show, dedicato a Pippo Baudo, “Buon compleanno…Pippo”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”, seguita da “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Aspettando le parole”. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Liberi tutti”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sull’attualità e la politica di “Stasera Italia Weekend Speciale”. Subito dopo, il film “Il risolutore-A man apart”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Asterix alle Olimpiadi”: uno del villaggio di Asterix è innamorato di Irina, una principessa greca promessa sposa a Bruto, figlio adottivo di Giulio Cesare. Irina, per non sposare Bruto, dichiara allora che sposerà solo chi vincerà le olimpiadi. In seconda serata, il film “Lupin III – Green vs Red”.

Su La 7 va in onda il film “Witness-Il testimone”: Rachel Lapp è una giovane vedova in viaggio con il figlioletto Samuel . Questi, durante una sosta presso una stazione ferroviaria, è testimone di un brutale omicidio. L’ispettore John Book, che sospetta di uno dei suoi colleghi, assume le indagini e si incarica della protezione del piccolo e della madre. Ferito gravemente nel corso della sua missione, Book si rifugia all’interno della comunità rurale degli Amish, che vivono dei prodotti della terra, conservando ancora gli usi e i costumi del XVIII secolo e a cui appartengono Rachel e suo figlio. Subito dopo, il film “Affari sporchi”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “007-Vendetta privata”: per vendicare un amico dato in pasto agli squali, Bond si infiltra, contro il volere dei suoi capi, nell’organizzazione di un boss della droga.

