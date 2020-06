Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 7 giugno 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 7 giugno 2020.

Nonostante l’infortunio che l’ha colpita domenica scorsa (si è fratturata un piede poco prima di andare in onda), Mara Venier è pronta anche oggi ad allietare il pomeriggio degli italiani su Raiuno a “Domenica In” e lo farà in compagnia di tanti ospiti. Ecco quali sono.

Gli ospiti di “Domenica In” del 7 giugno 2020

Mara Venier accoglierà in studio il rapper J-Ax ed il giornalista del Tg1 e conduttore de “La Vita in diretta”, Alberto Matano. In collegamento da casa ci saranno, invece, Luciana Littizzetto, il conduttore televisivo e wedding planner Enzo Miccio ed Enzo Arbore. Quest’ultimo parlerà del suo nuovo impegno televisivo su Rai2 dove, da lunedì 8 giugno in prima serata e poi tutti gli altri giorni in seconda, condurrà il suo nuovo programma “Striminzitic show”.

Come di consueto, da ormai diverse settimane, una parte del programma sarà dedicata all’emergenza COVID-19 con il professor Le Foche.

Appuntamento a questo pomeriggio, a partire dalle 14:00, con “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!