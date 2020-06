Chi è Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta”.

Questo pomeriggio, Alberto Matano sarà ospite a “Domenica In”, programma della domenica pomeriggio di Raiuno, condotto da Mara Venier. Il giornalista e conduttore si racconterà in una lunga intervista. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Alberto Matano

Alberto Matano è nato a Catanzaro, il 9 settembre 1972. Negli anni dell’università comincia a scrivere sul quotidiano “Avvenire”, poi, dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita presso La Sapienza nel 1995, collabora con l’agenzia televisiva Rete News a Montecitorio. Nel 1996, supera la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

La carriera televisiva comincia nel 1998, all’Agenzia ANSA, nella redazione di Bloomberg Tv. Diventa giornalista professionista nel gennaio 1999. Il primo contratto in Rai è al Giornale Radio, qui segue i principali avvenimenti della politica italiana e i vertici istituzionali e diventa giornalista parlamentare ASP.

Nel 2007, Gianni Riotta lo chiama al TG1. Qui continua a seguire la cronaca politico-parlamentare e ottiene la nomina a caposervizio della Redazione Interni. Dal 2010 conduce l’edizione delle 20:00. Nel 2012, fa parte del cast di “Unomattina Estate” con la collega Valentina Bisti. L’anno successivo, approda prima al tg delle 13:30, poi all’edizione delle 20:00 e diventa il conduttore di “Speciale Tg1″. Ha condotto molte edizioni straordinarie e dirette del Tg1.

Ha condotto l’edizione 2015 del “Premio giornalistico Marco Luchetta” e “I nostri angeli” da Trieste. Sempre su Rai 1, ha presentato, dal 2015 al 2017, il programma “Nostra madre Terra” da Assisi e dal 2016 presenta il “Premio di giornalismo Biagio Agnes” da Sorrento, prima con Francesca Fialdini e poi con Mara Venier. Sulla stessa rete ha, inoltre, condotto “Tg1 Referendum”, sei puntate in access prime time con un confronto tra diversi esponenti politici sul Referendum costituzionale del 2016. Successivamente, è diventato autore e conduttore di “Sono innocente”, docufiction che racconta le storie di persone arrestate ingiustamente, in onda su Rai 3, in prima serata, dal 7 gennaio 2017. Il programma verrà rinnovato anche per una seconda edizione, in onda nel 2018.

Dal settembre 2017, ogni sabato su Rai Radio 2 interviene nel programma “Miracolo italiano” con Laura Piazzi e Fabio Canino. Nel marzo 2018, è stato pubblicato per Rai Eri il suo primo libro “Innocenti – Vite segnate dall’ingiustizia”, nel quale vengono approfondite le vicende giudiziarie di alcuni dei protagonisti della trasmissione “Sono innocente”.

Durante i mesi di febbraio e marzo 2019, è stato richiamato a Rai 3 per condurre un late show di intrattenimento: “Photoshow”. Archiviato il programma, ha partecipato a diverse puntate della quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle” su Rai 1, in qualità di opinionista, alternandosi con altri colleghi. Dal 9 settembre 2019, è alla conduzione del rotocalco pomeridiano di Rai 1 “La vita in diretta”, in coppia con Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, risulta essere fidanzato con una donna della quale non si conosce l’identità.

