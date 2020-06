Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax: biografia e curiosità

Cenni biografici su Elaina Coker, moglie di J-Ax.

J Ax è a tutti gli effetti un personaggio mainstream.

Conduttore di programmi tv, giudice di talent show, oltre che acclamato artista (già leader degli Articolo 31, poi a lungo in coppia con Fedez) – di J Ax si sa tantissimo ma spesso qualcuno si sarà chiesto, a proposito della sua vita privata, chi è la moglie dell’artista?

Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Elaina Coker.

Biografia e curiosità su Elaina Coker

Elaina Coker è nata nel 1977. Americana, è arrivata in Italia per lavorare nel mondo dello spettacolo e nel nostro Paese, ben 15 anni fa, ha conosciuto J-Ax. I due, come raccontato dall’artista in una intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, si sono incontrati per la prima volta ad una cena. In quel periodo, il cantante era dipendente dalla droga ed Elaina l’ha aiutato a sconfiggere la dipendenza:

“Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”.

Dopo il matrimonio, la coppia ha coronato il sogno di avere un bambino, dopo un percorso segnato da un aborto e la fecondazione assistita. Di tale percorso e di suo figlio Nicolas, J-Ax ha deciso di parlare nella canzone “Tutto tua madre”:

“Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io”.

(Articolo pubblicato da Maria Rita Gagliardi il 30 maggio 2020 – aggiornato il 7 giugno 2020 da R.D.V.)

