La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 08/06/2020 al 14/06/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Sagittario

Sagittario. Ancora tensioni in amore, e soprattutto in famiglia: c’è preoccupazione pe il partner. Devi cercare di mantenere i nervi saldi e di non perdere ala pazienza (in particolare nella giornata di venerdì prossimo). Problemi anche nelle coppie consolidate da tempo: bisogna misurare le parole. Incertezza in ambito professionale. Le coese non vanno come vorresti e non sono arrivare le proposte che aspettavi. Il consiglio: non lasciare le cose certe che hai per lanciarti nell’ignoto.

Tre stelle per Toro, Leone, Vergine e Scorpione

Toro. Buona settimana, con un picco di energia verso giorno 11 giugno, ma ti consiglio sempre di non esagerare. Saturno contro parla ancora di rallentamenti: questo significa che se ci sono problemi, ad esempio burocratici, dovrai darti da fare e mediare per non perdere ulteriore tempo. In amore c’è sempre voglia di amare. Tu (se già non ce l’hai) vorresti una famiglia. La seconda parte dell’anno sarà buona per legalizzare un’unione o per mettere in cantiere un figlio. Possibilità di emozionarsi o di vivere ritorni di fiamma;

Leone. Esci da un periodo molto nervoso e turbolento. Le cose, ora, vanno meglio, anche se non sei ancora al tuo top. I sentimenti sono importanti e per andare avanti al meglio dovrai dimenticare qualche storia passata che ti ha fatto del male. Devi credere nell’amore, anche se le tu aspettative sono alte e non vuoi nella tua vita la prima persona che si trovi a passare. Favorite, per il futuro, le coppie che nascono ora. Fai attenzione al denaro. Le azioni lavorative che intraprendi possono avere buon seguito. Un accordo sarà da chiudere entro giugno. Mantieni la cautela verso metà settimana;

Vergine. Ti senti ancora in tensione, e questo si riflette sulle tue intuizioni, che per ora non sono al massimo. Avverti tanta fatica, ma non temere perché i tupi sforzi sul lavoro saranno ricompensati. Giove ti sostiene e favorisce il tuo recupero psicofisico. Cambiamenti e nuovi incarichi segneranno i prossimi quattro mesi. Venere è dissonante e questo significa che ancora in amore sei intollerante. Vuoi allontanare da te le persone che vogliono importi un determinato stile di vita. Le cose non sono semplici perché chi sta con qualcuno magari pensa a un’altra persona, mentre chi ha iniziato una storia da poco si troverà a dover risolvere diversi problemi. Cerca di non strafare tra venerdì e domenica;

Scorpione. Mercurio favorevole ti aiuta nelle nuove conoscenze. Le relazioni nate da poco possono diventare importanti. Problemi nella gestione delle questioni i di famiglia, ma per fortuna hai un buona energia che ti terrà a galla nei prossimi sette giorni. Mercurio, che sarà favorevole fino a luglio, ti aiuta anche a portare avanti le compravendite. Qualche situazione si dovrà risolvere con l’intervento di un avvocato. Queste stelle, in generale, ti dicono che devi essere ancora prudente e che non devi strafare.

Quattro stelle per Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno e Pesci

Ariete. Settimana buona, capace di fornire spunti interessanti. Si potranno trovare delle soluzioni per risolvere vecchi problemi nati sul lavoro. Giove è contrario e questo ti dice che dovrei revisionare i conti o una questione legale in atto. Il Cielo è favorevole per l‘amore, grazie a una Venere favorevole che velocizza le questioni sentimentali. Particolarmente favorite le nuove storie. Possibilità di scegliere se portare avanti o no una storia complicata.. Le donne del segno potranno innamorarsi all’improvviso;

Cancro. In questa settimana potrai sfruttare l’energia che stai recuperando. Hai più tempo da dedicare ai sentimenti. Nuove conoscenze favorite. La condizione delle persone single migliorerà in previsione del mese di agosto, quando Venere sarà favorevole. Le coppie nate da poco pensano a risolvere delle questioni per la casa. Sul lavoro l’importante sarà non rovinare rapporti potenzialmente utili. Giove è opposto e ti invita a rivedere certi accordi. Mi raccomando, non puntare troppo i piedi ma cerca di essere conciliante;

Bilancia. Stai facendo molta fatica. Sul lavoro le cose vanno meglio rispetto alla prima fase dell’anno ma c’è da dire che molti degli accordi che vorresti intavolare non decollano. Esistono delle incomprensioni che si supereranno soltanto dopo il mese di agosto. In amore va meglio, anche se devi cercare di evitare contrasti con le persone che appartengono ai segni di Cancro e Capricorno. Chi ha avuto un passato difficile in coppia ne approfitterà per riflettere. Le stelle consigliano di fare attenzione nella giornata di domenica;

Capricorno. Con queste stelle puoi fare grandi passi avanti sia in amore sia in amicizia. Le coppie che stanno insieme da tempo saranno avvantaggiate, e anche i single avranno più occasioni. Sfrutta a tuo favore il fine settimana. Giove e Marte sono favorevoli e ti porteranno buone notizie sul lavoro. In generale, sei molto forte e dovrai sfruttare questa buona condizione per fare delle scelte nuove;

Pesci. Ci sono progetti a lunga scadenza da portare avanti, anche se in questa settimana tutti coloro che dovranno portare avanti le loro idee (anche gli studenti) avranno qualche difficoltà. A settembre andrai a fare un qualcosa che si da ora deve essere aiutato. L’amore perde terreno perché sei concentrato sul lavoro. Nessuna novità prima della metà dell’anno, per coloro i quali vogliano fare scelte importanti come convivenza o matrimonio. Questa settimana aiuta un po’ ad accorciare le distanze (fisiche e non) che si sono create in talune coppie. La Luna ti aiuta nella giornata dell’11 giugno. Arrivano intuizioni.

Cinque stelle per Gemelli e Acquario

Gemelli. Buon recupero psicofisico, nei prossimi sette giorni, e le stelle sono complici per quanto riguarda l’amore. Ricordo che Venere sarà favorevole ancora a lungo. Puoi vivere emozioni e fare nuove conoscenze utili. Certo: non dimenticare che nulla avviene se per primo non sei tu metterti in gioco. Non pensare al passato e lasciati andare. Puoi recuperare anche sul lavoro, soprattutto se hai vissuto situazioni di stallo negli ultimi due anni. Marte e Luna ti contrasteranno tra venerdì e sabato: attenzione;

Acquario. Sei sempre pronto a pensare al cambiamento che vorresti attuare nella tua vita, e questo vale anche nel parlare di vita lavorativa. Qualcuno, addirittura, vorrebbe trasferirsi in un’altra città. Cerca di lavorare su nuovi progetti. In amore devi ancora capire cosa provi tu, nel tuo cuore. Sono chiamati a farlo specialmente coloro che hanno vissuto una crisi in coppia. Forse sei tu che sei cambiato o che non hai trovato attorno a te il consenso che ti aspettavi. Venere favorevole dice che un incontro fatto per caso potrebbe trasformarsi in una bella amicizia. Occasioni interessanti da sfruttare verso il 10 giugno.

Maria Mento

