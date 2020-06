Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 7 giugno 2020: su Raiuno Non dirlo al mio capo, su Canale 5 Live Non è La D’Urso

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 7 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 7 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio, in replica, della fiction “Non dirlo al mio capo”: arriva una lettera dell’assicurazione: l’amante del marito di Lisa sarà chiamata a deporre e lei non sa se cedere o meno alla tentazione della vendetta. Intanto, lo studio è impegnato nella difficile difesa di una compagnia aerea responsabile di un grave incidente. Per di più, salta la corrente elettrica dello studio: Lisa e Enrico finiscono per trovarsi molto, troppo vicini. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five-O” ed “N.C.I.S”, seguite da “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda la prima puntata della nuova stagione di “Storie maledette”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “La battaglia di Hacksaw Ridge”: Desmond T. Doss, giovane soldato e medico, impegnato sul fronte del Pacifico nella seconda guerra mondiale, ottiene la medaglia al valore malgrado il suo rifiuto di impugnare le armi. Subito dopo, il film “Facile preda”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Una notte da leoni”: Doug si sposa e per la sua ultima notte da celibe, decide di andare a Las Vegas con i suoi amici, con loro viene anche Alan, futuro cognato. Il mattino seguente, Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. La stanza d’albergo è distrutta e dentro un armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. I tre non si ricordano cosa sia successo, ma hanno poco tempo per ritrovare Doug , intanto scoprono che Alan, per rendere più divertente la serata, ha messo della droga nelle loro birre. A seguire, il film “Ted”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è L’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una puntata di “Little Big Italy”.

Maria Rita Gagliardi

