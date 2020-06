Cotto e Mangiato, ricetta 8 Giugno: crostini melanzane e stracchino

Nuova ricetta, la prima della settimana, a Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha preparato i crostini melanzane e stracchino

La ricetta

Gli ingredienti sono:

Pane

Melanzane

Stracchino

Pomodori

Preparazione

Prendere le melanzane e tagliare a fette di almeno due centimetri. In una teglia mettere due fette di pane, le fette di melanzane, oleare entrambi i lati e mettere in forno a 220 gradi per una ventina di minuti.

Intanto in una padella mettere olio e cipolla e far appassire due fette di pomodori. Quando le fette di pane e quelle delle melanzane saranno pronte, adagiarle l’uno sull’altra e mettere anche un poco di stracchino. Rimettere in forno finché il formaggio non si scioglie tutto e servire ancora caldo.

