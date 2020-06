“I guanti? Possono favorire il contagio”: parla l’OMS e dice che è meglio disinfettare spesso le mani

I guanti non ci proteggono dal contagio da Covid-19, anzi. Potrebbero addirittura aumentare il rischio. Lo dice l’OMS, che sostiene: è meglio lavare/disinfettare spesso le mani

L’Italia della fase 3 è un’Italia che sta cercando di ripartire nel segno della convivenza con il Coronavirus, in attesa che gli studiosi riescano a dare vita a un vaccino efficace. Gli esercizi commerciali hanno riaperto e in diversi casi (si parla soprattutto di supermercati), oltre a chiedere che i clienti entrino a scaglioni e mantengano la distanza di sicurezza, chiedono di igienizzare le mani o di entrare nei locali direttamente indossando un paio di guanti.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha spiegato che, però, indossare i guanti non è un’accortezza che ci permetterà di evitare i contagi. Anzi: proprio i guanti potrebbero esporci maggiormente al rischio di entrare in contatto con virus. Cosa fare, dunque? Semplicemente, igienizzare le mani molto spesso e indossare la mascherina, sempre consigliata in pubblico.

L’OMS sconsiglia l’uso dei guanti: igienizzare le mani, indossare le mascherine e mantenere le distanze

Gli esercizi commerciali, piuttosto che fornire guanti ai loro clienti chiedendo che vengano indossati, dovrebbero invece installare distributori di gel igienizzante per le mani all’uscita e all’ingresso delle strutture in questione.

Lo consiglia l’OMS, che ha bollato come pericolosa la pratica di indossare i guanti quando ci si trova in luoghi affollati e alla presenza di merce toccata da più persone (come nel caso dei supermercati). I guanti non sono sicuri e non aiutano ad arginare il contagio da Coronavirus in quanto possono portare all’auto-contaminazione o al deposito del virus sulla superficie in lattice: a quel punto, basterebbe semplicemente sfregare gli occhi con il guanto contaminato e il danno sarebbe fatto.

Le uniche buone pratiche che possano aiutare a ridurre il rischio sono: indossare sempre la mascherina in pubblico, igienizzare costantemente le mani e mantenere il giusto distanziamento dalle altre persone. Sempre, ovviamente, facendo riferimento alle pratiche consigliate dalle autorità nella propria area. Questo è quanto l’OMS ha spiegato in un’apposita sezione del suo sito web, dedicata alle informazioni sui dispositivi di protezione.

Maria Mento

