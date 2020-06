Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 8 giugno 2020: su Raidue Striminzitic Show, su Canale 5 Mandela, a long walk to freedom

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 8 giugno 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 8 giugno 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio della serie “Il giovane Montalbano”: sono già un paio di mesi che Montalbano è a Vigata. Abita ancora in albergo, all’Hotel Pirandello, ed è qui che, proprio la notte di Capodanno, viene commesso un omicidio. Il 1991, quindi, comincia pieno di lavoro per il giovane commissario, che si dimentica, o ha preferito evitare, di fare gli auguri al padre che abita a Vigata ma con cui Salvo sembra non voler avere nulla a che fare. A seguire, il docureality “Cose nostre”.

Su Rai 2 va in onda la prima puntata dello show, con protagonista Renzo Arbore, “Striminzitic Show”. In seconda serata, la fiction “Un caso di coscienza”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Verità apparente”.

Su Canale 5 va in onda il film “Mandela, a long walk to freedom”: il film ripercorre la lunga vita di Nelson Mandela, partendo dai suoi inizi come avvocato a Johannesburg. In seguito all’intensificarsi della violenza dei bianchi nei confronti dei neri e all’inasprimento delle misure dell’apartheid, il giovane membro dell’etnia Xhosa diventa la figura centrale nella ribellione alla discriminazione imperante. In quanto leader dell’African National Congress e a causa di alcuni attentati della sua organizzazione, Mandela viene tradotto nella prigione di Robben Island, condannato all’ergastolo. Sconfitto l’apartheid, Mandela riesce a far accettare delle elezioni democratiche, che lo portano nel 1994 alla presidenza del Sudafrica. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda, in replica, una puntata di “Emigratis”, seguita dal film “I Soliti Idioti”.

Su La 7 va in onda il film “Gloria”: una donna esce dal carcere, dopo aver scontato una pena al posto del suo amante. Nel suo appartamento del Bronks, un padre le affida suo figlio di 7 anni per salvarlo dai mafiosi che lo perseguitano. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda la serie tv “Profiling”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 8 giugno 2020

Rai 1

21:20 Il giovane Montalbano

23:30 Cose Nostre

Rai 2

21:20 Striminzitic Show

23:30 Un caso di coscienza

Rai 3

21:20 Report

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

00:30 Verità apparente (film)

Canale 5

21:20 Mandela, a long walk to freedom (film)

23:20 X Style

Italia 1

21:20 Emigratis

00:30 I Soliti Idioti (film)

La 7

21:20 Gloria

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

