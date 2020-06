A 53 anni muore Pau Dones dei Jarabe de Palo, noto per Depende e La Flaca, era malata dal 2015

A 53 anni se ne va Pau Dones, cantante dei Jarabe de Palo.

Nato nel piccolo paesino di Montanuy nel 1966, Pau lottava dall’agosto del 2015 con un cancro.

Ad annunciare la morte, con un post sui social, la famiglia dell’artista – parecchio noto in Italia:

“Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile” – questo è ciò che chiede oggi la famiglia dell’artista.

Dal 2015 a oggi, il leader dei Jarabe de Palo ha sempre tenuto informato i propri fan (e sono parecchi i fan in terra tricolore, come già sottolineato in precedenza) sulle proprie cure, tra paure e speranze.

Purtroppo però Pau è dovuto arrendersi al male del secolo.

In Italia aveva raggiunto enorme successo alla fine dei ’90 grazie a hit come “Depende” e “La Flaca”.

Aveva inoltre collaborato con artisti come Jovanotti, Modà e Niccolò Fabi.

E noi vogliamo ricordarlo così, con le sue canzoni più note in terra tricolore:

