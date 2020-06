Chi sono i soldi spicci? Biografia e curiosità della coppia di Youtuber, coppia anche nella vita

Scopriamo chi sono i Soldi Spicci, biografia e curiosità sui comici “nati” su Youtube che sono una coppia anche nella vita.

Questa sera verrà trasmesso in prima visione televisiva il film ‘La fuitina sbagliata’ che vede protagonisti i comici palermitani Annandrea Vitrano e Claudio Casisa. La pellicola diretta da Mimmo Esposito è una commedia leggera che strizza l’occhio ai giovani. In questa infatti si narra la storia di due ragazzi universitari che hanno deciso di lasciarsi dopo tanti anni di fidanzamento. La distanza, infatti, li ha portati a riconsiderare il rapporto e il film ci mostra proprio quello che succede quando i due tornano a Palermo per comunicare la notizia alle rispettive famiglie.

Leggi anche ->Chi è Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta: età, biografia e curiosità

Il motore comico della commedia è il rapporto tra le due famiglie. Dopo la partenza dei figli, infatti, i loro genitori hanno stretto un rapporto di amicizia e di collaborazione professionale. Non solo, perché, il piano è quello di lanciare il “Cannolo degli innamorati” di cui i due giovani sono i testimonial. La necessità di non deludere le famiglie li vedrà protagonisti di scene esilaranti.

Leggi anche ->Chi sono Mauro Lamantia, Giovanni Toscano ed Irene Vetere, protagonisti del film Notti Magiche: età, biografia e curiosità

Chi sono i soldi spicci

Nati entrambi a Palermo ed uniti dalla passione per il teatro, luogo nel quale si sono formati professionalmente, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa si sono fatti conoscere in tutta Italia grazie ad alcuni video youtube. In questi i comici mostrano alcune scene di vita quotidiana di una coppia, numero che poi è stato trasportato con successo anche a ‘Colorado Caffè’. Nel 2014 hanno fatto il loro esordio a teatro come duo comico nella loro Palermo con lo spettacolo ‘Femmino e Maschia’ che ha fatto registrare il tutto esaurito. Nel 2018 hanno recitato in ‘La fuitina sbagliata’ e quest’anno saranno protagonisti di ‘Pechino Express’.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!