Cotto e Mangiato, ricetta 9 Giugno: spaghetti ai profumi del Sud

Ricetta fresca ed estiva quella che oggi ha preparato Tessa Gelisio. Si tratta degli spaghetti al sapore di sud.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

200 grammi di pomodori

2 acciughe sotto sale o sott’olio

8 grammi di capperi

35 grammi di olive nere denocciolate

80 grammi di mollica di pane

25 grammi di pecorino romano

Preparazione

Tagliare i pomodori a cubetti e metterli da parte. In una padella con olio e aglio mettere a soffriggere le acciughe, dunque aggiungere anche i capperi. Dopo qualche minuto aggiungere anche le olive e i pomodori e far cuocere. A metà cottura aggiungere la mollica di pane raffermo sbriciolata e far ammorbidire il composto.

Frattanto calare gli spaghetti e lasciar cuocere. Togliere un po’ più al dente e far saltare in padella aggiungendo pecorino grattugiato e basilico per profumo. Servire ancora bollente.

