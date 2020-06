Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico universitario Umberto I, ha dato notizie rassicuranti in merito alla stagione estiva intervistato da Il Corriere della Sera.

A detta sua sulle spiagge tutto è organizzato in sicurezza, si potrà andare tranquillamente al mare nonostante l’emergenza Coronavirus non sia ancora rientrata del tutto. Queste le sue parole: “Potendo mantenere le distanze io partirei sereno. Sulla spiaggia lettini e ombrelloni sono organizzati in sicurezza. Non c’è motivo di indossare la mascherina tranne quando andiamo al bar dello stabilimento e sono presenti molte persone“.

L’immunologo pensa che bisogna tornare a vivere la vita sociale perché per l’uomo è fondamentale. Ha poi aggiunto: “Il virus c’è ma è sbagliato vedere il pericolo ovunque. Vedo persone che quando incrociano un altro essere umano trattengono il respiro e guardano a terra. Una paranoia. Bisogna reagire altrimenti entriamo in un contesto negativo dal quale sarà difficile uscire. Il post Covid non va vissuto così”.

Sara Fonte