Gemma Galgani e Sirius nel cast di Temptation Island Vip? L’indiscrezione – VIDEO

Gemma Galgani e Sirius parteciperanno alla terza edizione di Temptation Island Vip?

Gemma Galgani e Sirius faranno parte del cast di Temptation Island Vip? A far trapelare il pettegolezzo è stata la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, sembra che i due abbiano accettato di partecipare al reality delle tentazioni.

La notizia al momento non è stata ancora né confermata né smentita, i due parteciperanno davvero al reality o si tratta di una fake news? Tantissime sono state le reazioni sui social, sono in molti a non credere al sentimento che Gemma e Sirius dicono di provare.

In molti accusato Nicola Vivarelli di corteggiare la dama torinese solo per ottenere visibilità. Sarà davvero così? Li ritroveremo davvero nel cast di Temptation Island Vip tra pochi mesi? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprirlo.

Sara Fonte

