La Nuova Zelanda ha vinto la battaglia contro il Coronavirus: è Covid free – VIDEO

La Nuova Zelanda è riuscita a sconfiggere il Coronavirus, è stata infatti dichiarata Covid free.

La premier Jacinda Ardern ha fatto sapere che nei prossimi giorni le ultime restrizioni saranno finalmente eliminate, per evitare nuovi casi di contagio però continueranno i controlli alle frontiere.

In una conferenza stampa a Wellington, la Ardern ha fatto sapere che sono pronti, a detta sua i neozelandesi si sono uniti per combattere il virus. Ha poi aggiunto: “I confini rimangono chiusi, la nostra gestione dell’isolamento continuerà e sarà più importante che mai, dal momento che sappiamo che questo è un potenziale percorso del virus. Quasi certamente avremo altri casi, ma questo non significherà che abbiamo fallito. Fa parte della natura della malattia”.

Al momento non ci sono più casi di Covid-19 in Nuova Zelanda. L’ultimo caso, una donna di circa 50 anni, non ha più sintomi da giorni, è quindi considerato ristabilito.

Sara Fonte

