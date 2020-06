Donna incinta di otto mesi accoltellata e impiccata: così è morta, in Sudafrica, la giovane Tshegofatso Pule

Tshegofatso Pule, 28 anni, era scomparsa una settimana fa. La sua sparizione si è trasformata in un dramma: il suo corpo, privo di vita, è stato trovato impiccato a un albero. La giovane era all’ottavo mese di gravidanza

C’è un Paese che in questo momento sta vivendo uno shock profondo: quello dovuto all’efferato delitto che ha portato alla morte di una giovane donna. Siamo in Sudafrica e qui una 28enne di nome Tshegofatso Pule è stata prima accoltellata e poi impiccata a un albero. Il suo corpo è stato trovato ieri nei pressi di Johannesburg. L’orrore per la sua morte è accentuato dal fatto che la ragazza avrebbe presto dato alla luce un bambino, in quanto era già giunta all’ottavo mese di gravidanza. Ora, l’indignazione per la barbarie commessa sta fortemente scuotendo la popolazione del luogo e anche i social networks.

L’omicidio di Tshegofatso Pule in Sudafrica, la Polizia ha aperto un’inchiesta

Quando il suo corpo è stato trovato privo di vita, cioè ieri 8 giugno 2020, lei mancava da casa da circa una settimana. Parliamo di Tshegofatso Pule, donna 28 anni arrivata all’ottavo mese di gravidanza, che è stata uccisa in una maniera assolutamente barbara.

Le ferite rinvenute sul suo corpo non lasciano spazio a equivoci: la futura mamma è stata accoltellata al petto e impiccata a un albero. Il suo assassino (o i suoi assassini) hanno lasciato il corpo della vittima in un campo che si trova pressi di Johannesburg.

Il cadavere impiccato è stato avvistato da un passante, che ha allertato la Polizia. Le Forze dell’Ordine locali hanno dichiarato- per bocca del suo portavoce Capt Kay Makhubele, di aver aperto un’inchiesta per omicidio.

L’omcidio di Tshegofatso Pule in Sudafrica, su Twitter spopola l’hshtag #JusticeForTshego

Tshegofatso Pule è scomparsa lo scorso 4 giugno 2020. Secondo quanto riportato dal Daily Star, una sua amica ha dichiarato che la ragazza sarebbe stata vista viva per l’ultima volta nei pressi dell’abitazione del suo fidanzato. Pare che la Polizia, al momento, non abbia ancora individuato dei sospettati.

Gli abitanti del Sudafrica adesso chiedono con forza che l’omicida venga assicurato alla giustizia e che venga garantita la certezza della pena. Su Twitter si sono già mobilitati gli utenti che hanno sposato questa causa e che lo stanno facendo adottando l’hashtag #JusticeForTshego.

