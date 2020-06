Usa, trovato tesoro da un milione di dollari: Fenn lo aveva nascosto 10 anni fa – VIDEO

È stato ritrovato un tesoro da un milione di dollari, lo scrigno pieno di smeraldi, diamanti e oggetti antichi era stato nascosto 10 anni fa da Forrest Fenn

Dieci anni fa il collezionista d’arte statunitense Forrest Fenn aveva nascosto nelle montagne rocciose, uno scrigno d’oro. Al suo interno c’erano smeraldi, diamanti e oggetti antichi dal valore di oltre un milione di dollari.

Per anni in moltissimi lo hanno cercato senza successo. Il 7 giugno Fenn ha però annunciato che “la caccia al tesoro è finita”. Il noto collezionista sul suo sito ha fatto sapere che lo scrigno è stato ritrovato dove lo aveva nascosto 10 anni fa.

Fenn ha svelato di non sapere chi sia stato a trovare il tesoro, il messaggio era anonimo. Queste le sue parole: “Non so chi sia stato a trovare il tesoro, ma so che a portarlo nel punto esatto è stata la poesia contenuta nel mio libro (“The Thrill of the Chase”)“.

Sara Fonte

