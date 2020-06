Cedimento strutturale per centrale nucleare britannica: paura per una nuvola di polvere

La centrale nucleare di Hinkley (Inghilterra) ha rilasciato una nube di polvere. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine, nessuno dovrebbe essere ferito.

Durante tutta la fase acuta della pandemia, anche quando è stato istituito il lockdown, la costruzione del polo C della centrale nucleare di Hinckley, il primo di nuova generazione in Inghilterra, è andata avanti. Secondo il progetto approvato dal governo britannico, infatti, lo stabilimento dovrà essere ultimato entro il 2025 e già le regole di distanziamento sociale hanno rallentato la costruzione.

Questa mattina, proprio all’interno dello stabilimento in costruzione si è verificato un incidente che potenzialmente poteva costare la vita agli operai. Una delle torri, vicino all’impianto di betonaggio, ha subito un cedimento strutturale ed una nube di polvere si è alzata in cielo coprendolo completamente. Inizialmente qualcuno aveva sostenuto che il cedimento si era verificato immediatamente dopo un’esplosione, ma la voce è stata smentita prontamente dalla società che gestisce i lavori.

Cedimento alla centrale nucleare di Hinckley: nessun ferito

Per fortuna sembra che il crollo (di cui non si conosce l’esatta entità) non ha coinvolto nessuno dei presenti e quindi non ci sono feriti. Secondo quanto riferito dal tabloid britannico ‘Daily Star’ in queste ore è stata aperta un’indagine per comprendere cosa abbia causato il crollo. Fanno sapere inoltre che non bisogna preoccuparsi per la nube di polvere che si è dispersa nell’aria. All’interno del silo, infatti, non c’era del materiale radiattivo ma del cemento, visto che questo era utilizzato dagli operati come impianto di betonaggio per la produzione di cemento.

