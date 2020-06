Chi è Hell Raton, dalla Machete Crew ad X Factor: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Hell Raton, giudice di “X Factor 14”.

Ieri sera, durante “E poi c’è Cattelan”, programma condotto il martedì sera da Alessandro Cattelan su SkyUno, è stata annunciata la nuova giuria di “X Factor”. A giudicare i talenti che cercano un posto al sole nel firmamento della musica italiana, saranno: Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su quest’ultimo, rapper della Machete Crew di Salmo.

Biografia e curiosità su Hell Raton

Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, è nato nel 1990 ed ha origini sarde ed ecuadoregne. Nel 2010, fonda la crew Machete con Salmo e Slait. Un anno dopo lancia il video del suo primo singolo, rappato in spagnolo, “Multicultural”, girato a Londra, città in cui ha vissuto e lavorato per alcuni anni prima di tornare in Italia e stabilirsi con la crew a Milano.

Tra il 2011 e il 2012 cura la produzione ed è protagonista di vari brani dei primi due volumi della saga di culto del “Machete Mixtape” e partecipa al “Machete Warriors Tour”, calcando i palchi di tutta Italia. Nel 2013, fonda con i suoi soci l’etichetta discografica Machete Empire Records, di cui diventa CEO e direttore creativo e che si impone come punto di riferimento discografico per tutta la scena rap italiana.

A fine maggio 2014 pubblica “Jerry il sorcio”, primo singolo di “Rattopsy”. Dopo la pubblicazione di questo EP, e dopo essere stato parte attiva dei primi due volumi, si mette al lavoro sul “Machete Mixtape vol. III” che lo vede tra i protagonisti, anche nel tour sold out e che diventa la prima compilation rap a essere certificata “disco d’oro”.

Nel 2017, partecipa al “Red Bull Culture Clash” da frontman del team Hellmuzik e vince il contest grazie a una performance esplosiva e del tutto fuori dagli schemi. Con il suo socio Slait, in parallelo, continua a curare la produzione artistica degli artisti Machete, 333 Mob e Me Next, l’agenzia che hanno co-fondato.

Nel 2019, è tra i protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che batte ogni record piazzandosi per 8 settimane di fila al primo posto della classifica FIMI/GFK: la sua strofa in “Gang”, pezzo in cui duetta con Salmo anche dal vivo, diventa presto virale sui social. Nello stesso anno, prima inizia a portare in giro il suo DJ set pieno di suoni contaminati e poi fonda Machete Gaming, progetto in cui musica e gaming si incontrano in una formula mai vista prima e che trova in Twitch una piattaforma ideale, anche per l’interazione con il pubblico.

In parallelo, porta avanti vari progetti benefici, andando più volte anche in Africa. L’ultima iniziativa in questo ambito è Machete Aid, una maratona video di 12 ore su Twitch andata in onda il 5 giugno 2020 a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti duramente dall’emergenza sanitaria del Covid-19.

Maria Rita Gagliardi

