Tutto su “Daydreamer-Le ali del sogno”, la nuova soap opera del pomeriggio di Canale 5 con protagonista Can Yaman.

In seguito alla conclusione della stagione di “Uomini e Donne”, Canale 5 accoglie nel suo palinsesto, nella striscia delle 14.45, “Daydreamer-Le ali del sogno”, soap opera turca con protagonista Can Yaman che allieterà i nostro pomeriggi fino al prossimo settembre.

La trama di Daydream-Le ali del sogno

La soap opera, piena di intrighi e passioni, è ambientata ad Instabul. Can Divit è fotografo di talento e spirito ribelle, che ama viaggi e natura. Di ritorno nella Capitale, rileva l’attività paterna, una nota agenzia pubblicitaria, con il fratello Emre, grigio contabile, serio e dedito al lavoro. Le storie dei due ragazzi si intrecciano con quella della timida e sognatrice Sanem Aydın (Demet Özdemir), il cui sogno è diventare scrittrice e trasferirsi alle Galapagos. La giovane donna, per sbarcare il lunario, aiuta il padre nella drogheria di famiglia, in un popolare quartiere della città. E, per rendersi autonoma, Sanem trova lavoro nell’agenzia dove è impiegata anche la sorella. È qui che la ragazza conoscerà Can.

A proposito del suo personaggio all’interno della soap, Can Yaman (qui la sua scheda), ha dichiarato:

“Tra i personaggi che ho interpretato fino ad adesso, quello di Can Divit è il mio preferito. Siamo simili. Lui è un fotografo, noto a livello internazionale, dal carattere irrequieto, che passa la maggior parte dell’anno in giro per il mondo. Lavora in luoghi complessi. Il suo soprannome è Albatro, l’uccello che può percorrere 80mila chilometri in sette anni senza mai fermarsi e ha un’apertura alare di quattro metri. Can se lo è fatto tatuare”.

Appuntamento, alle 14:45 su Canale 5, con la prima puntata di “Daydreamer-Le ali del sogno”.

