Emanuele Filiberto di Savoia, presenta il progetto politico ‘Più Italia’: “Qualcosa di concreto per la nostra Italia” – VIDEO

Emanuele Filiberto di Savoia annuncia il suo progetto politico, tramite un filmato ha spiegato: “Mi son deciso a fare qualcosa di concreto per la nostra Italia”.

A detta sua l’Italia era già in crisi, il Covid-19 ha però contribuito a far peggiorare le cose. Lui ha sempre amato il suo paese ed è per questo che ha deciso di fare qualcosa di concreto per l’Italia. Ha poi aggiunto: “Ho chiamato intorno a me donne e uomini esperti nelle tante competenze che l’Italia sa esprimere, per costruire insieme a loro, per tutti noi, un nuovo promettente futuro.”

Tra le tante cose, Filiberto di Savoia ha concluso dicendo: “Che l’Italia sia bellissima lo sappiamo, è un meraviglioso museo a cielo aperto che dobbiamo conservare e amare, ma da solo non basta più. Per questo insisto nel dire che il futuro dell’Italia, insieme a voi, è qui e ora”, conclude.

Il suo progetto verrà presentato l’11 giugno e si chiama Più Italia. Al progetto è prevista anche la collaborazione della figlia Vittoria e il nipote dell’ex presidente francese François Mitterrand, Frédéric Mitterrand.

