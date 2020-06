Gru collassa improvvisamente e si abbatte sopra una macchina di passaggio: immagini terrificanti

Questa mattina, nel centro di Wuhan, una gru cingolata è collassata sulla strada sottostante schiacciando un’auto che passava in quel momento.

Un incidente all’interno di un cantiere edile poteva costare caro ad un operaio e due passanti. Come si può vedere bene da un video pubblicato in rete, una gru cingolata che stava trasportando una gabbia in metallo è improvvisamente collassata facendo precipitare il carico su un’auto che passava per la strada limitrofa al cantiere. Al momento non è chiaro quale sia la dinamica dell’incidente, né se la colpa dell’improvviso crollo sia da attribuire all’operaio che stava guidando la gru cingolata.

In un secondo video, girato mentre i vigili del fuoco cercavano di estrarre dalle macerie le persone all’interno dell’auto, si vede chiaramente una donna seduta sul sedile posteriore che invoca aiuto e non riesce a lasciare il veicolo. Secondo quanto riferisce il ‘Daily Star‘, all’interno dell’auto c’erano due persone, un uomo ed una donna, ed entrambi sono stati portati in ospedale per un controllo, ma pare non siano in pericolo di vita e non abbiano riportato ferite gravi. Pare inoltre che nemmeno l’operaio si sia fatto male.

Gru collassa e schiaccia auto: il cantiere edile ha aperto alla fine del lockdown

Il cantiere edile in cui si è verificato l’incidente con la gru è il primo ad essere stato aperto dopo la conclusione del lockdown nella città simbolo della pandemia di Coronavirus. In qualche modo, dunque, proprio quel cantiere è uno dei simboli della ripartenza dopo la paura del Covid-19. Secondo quanto riportato dal tabloid, si tratta del sito di costruzione di una nuova zona residenziale di proprietà della CFLD, la stessa società che possiede la squadra di calcio di serie A Hubei China Fortune.

