Io e Te, Parietti da Diaco parla di Bosso: “Un rapporto di profonda amicizia, molto difficile. Tutto il resto, pettegolezzi”

Durante la puntata odierna di Io e Te, Pierluigi Diaco ha ospitato Alba Parietti.

Tra i temi trattati, il rapporto tra Alba Parietti e il compianto Ezio Bosso.

In passato s’era parlato di una possibile liaison tra la showgirl e il musicista.

Parietti ha voluto così parlare del suo rapporto con Bosso e della persona, oltre che l’artista:

“Ho sempre avuto pudore di parlare di questo rapporto. E’ stato un rapporto molto speciale. I rapporti sono complessi con le persone. Le persone che pensano di sapere tutto in realtà non sanno niente. Chi ha conosciuto Ezio sa che i rapporti con lui erano complessi perché nel bene e nel male era una persona di una intelligenza straordinaria e averlo conosciuto è stata una delle cose più importanti della mia vita. Il nostro era un rapporto di profonda amicizia, molto difficile. Lui era angelo e diavolo come siamo tutti noi ed era un grandissimo, meraviglioso, mitico, geniale artista. Averlo conosciuto per un periodo della mia vita che per me è stato importantissimo, perché è una persona che mi ha toccato nel profondo è uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano“.

Una battuta quindi su quello che gli manca oggi, adesso che non c’è più (anche se risulta difficile da realizzare): “La cosa che mi manca è potergli parlare”.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!